Quali sono le carabine più vendute in America?

Il report dell’osservatorio Nasgw consente di scoprire quali siano le carabine più vendute in America nel terzo trimestre del 2023.

Quasi un monopolio: sono a marchio Ruger le carabine più vendute in America nel terzo trimestre del 2023 sia tra le bolt-action (primi due posti per l’American Ranch, in .300 blackout e .222 Remington; seguono la Precision Rifle .338 Lapua magnum, l’American Predator .308 Winchester e la Precision Rimfire) sia tra le semiautomatiche, ove il pubblico apprezza particolarmente la serie 10/22 nelle sue diverse articolazioni, a partire dalla Model 1103.

Lo rivela il report dell’osservatorio Nasgw (avete letto la parte sulle pistole?) che si basa sui dati forniti dalla rete dei distributori associati (resta dunque fuori la compravendita di armi effettuata per altri canali, a partire da quella tra privati). Il primo marchio diverso che si rintraccia nelle due classifiche è Springfield Armory: il suo bullpup Hellion è la quinta tra le carabine semiautomatiche più acquistate.

Tra le carabine a leva si cambia solo nominalmente: la preferita è la 1895 Sbl della Marlin, da tre anni gruppo Ruger; segue l’Henry Golden Boy calibro .22 lr.

È proprio il .22 lr il calibro più acquistato, davanti al .308 Winchester e al 9×19. Ma le carabine in calibro da pistola, o pcc, costituiscono una fetta marginale del mercato: vengono prima delle monocolpo ma molto dopo le bolt-action (41%, 77 milioni di dollari), le carabine a leva (59 milioni) e le semiautomatiche (25 milioni).

Nel trimestre luglio-settembre 2023 la compravendita di carabine ha inciso per il 27% sul mercato delle armi americano, il 2% in meno rispetto allo stesso periodo del 2022.

