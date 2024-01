La Springfield Armory Garrison s’accorcia

Oltre che di 5”, la Springfield Armory Garrison è ora disponibile anche con la canna di 4,25” (108 millimetri).

Alle quattro standard, con la canna di 5” (127 millimetri), se n’aggiungono altrettante più corte (canna match di quattro pollici e un quarto, ossia 108 millimetri, con passo di rigatura 1:16″; lunghezza complessiva 201 millimetri anziché 218): la Springfield Armory raddoppia le declinazioni della Garrison, la pistola 1911 disponibile in due versioni (fusto e carrello in acciaio al carbonio bluizzato, 868 dollari, oppure in acciaio inossidabile a vista, 917 dollari) nei calibri 9 mm e .45 acp.

1 di 2

Oltre alle misure cambia ovviamente anche il peso (935-965 grammi anziché 1.050-1.080), non però il caricatore monofilare, da sette colpi in .45 Acp e da nove in 9 mm, né le caratteristiche principali dell’arma, dalla sicura maggiorata al pollice e dal beavertail esteso fino al cane scheletrizzato, alle guancette finemente zigrinate e alla mira a tre punti bianchi.

In Italia il marchio Springfield Armory fa parte della scuderia Adinolfi, che ne ha acquisito la gestione dopo che la Ruag, il precedente distributore, è entrata nell’orbita dalla holding Beretta.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.