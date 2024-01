Quanti background check in America nel 2023?

Nel 2023 il numero di background check richiesti in America non ha raggiunto i trenta milioni: è la prima volta dal 2019.

Se il volume d’affari è stato sostanzialmente identico al 2022, il numero di background check (è il controllo dei precedenti, in alcuni casi, e in alcuni Stati, necessario per acquistare un’arma) no: dal report diffuso dall’Fbi s’apprende infatti che con i 2.730.855 di dicembre le richieste lavorate nel 2023 sono state 29.854.176, il 5,15% in meno rispetto ai circa trentuno milioni e mezzo del 2022.

Il dato è inferiore, e di molto, anche a quelli che descrivono la situazione di 2020 e 2021, chiusi rispettivamente con 38.876.673 e 39.695.315 pratiche; ma cresce di più del 5% in confronto al 2019, l’ultimo anno del vecchio mondo prima che l’elezione di Joe Biden (e le statistiche dei prossimi mesi racconteranno bene le sensazioni dell’opinione pubblica sulle possibilità d’un secondo mandato) e la pandemia di covid-19 cambiassero il panorama complessivo.

