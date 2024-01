Ruger Sr1911 75th Anniversary, una pistola 1911 da collezione

La Ruger festeggia il settantacinquesimo anno d’attività con la Ruger Sr1911 75th Anniversary, pistola 1911 da collezione con due caricatori calibro .45 acp.

È evidente l’intenzione di costellare il 2024 con una serie d’armi celebrative con cui festeggiare il settantacinquesimo anniversario dalla fondazione: dopo la Mark IV, le due 10/22 Sporter e la Lcp Max nella serie 75th Anniversary della Ruger entra la Sr1911, la pistola introdotta per la prima volta nel 2011 nel centenario del modello 1911.

Prodotta in appena 750 esemplari, la Sr1911 75th Anniversary (1.799 dollari) si riconosce per le incisioni a mano sul carrello, riprese dalle volute con cui sono decorate le guancette custom in legno.

La Ruger ha lavorato per combinare la gradevolezza estetica con l’efficacia tecnica: la sicurezza è affidata a una doppia sicura, al pollice (maggiorata, come il pulsante di sgancio del caricatore) e all’impugnatura beavertail, alle quali s’aggiunge l’indicazione del colpo in camera; sono scheletrizzati sia il cane sia il grilletto in alluminio, dalla precorsa regolabile; il percussore è invece realizzato in titanio.

Le dimensioni sono quelle d’una classica pistola full size: la canna di 5” (127 millimetri; passo di rigatura 1:16”) porta la lunghezza complessiva a 220 millimetri; 1.105 grammi il peso. Di fabbrica è installata una mira Novak 3-dot regolabile in deriva.

Caratterizzata da un particolare numero di serie che inizia col prefisso R75, ogni Ruger Sr1911 75th Anniversary è venduta in una speciale valigetta custom nella quale c’è spazio per due caricatori in acciaio inossidabile, uno da sette e uno da otto colpi calibro .45 acp.

