Quattordici nuove munizioni Rottweil per agenzie di sicurezza e law enforcement

Nel corso dell’Eurosatory, la fiera della sicurezza in corso a Parigi, Rottweil ha presentato quattordici nuove munizioni per le forze dell’ordine e le forze speciali.

Tre slug, cinque a pallettoni, due per l’addestramento, quattro antidrone: sono ben quattordici le nuove munizioni calibro 12 per le agenzie di sicurezza, le forze dell’ordine e le forze speciali che Rottweil ha presentato nella prima giornata dell’Eurosatory, la fiera in corso a Parigi fino alla fine della settimana.

Le tre slug sfruttano una palla Brenneke (12/76 di 38 grammi, 12/70 di 32 grammi, 12/67,5 di 28 grammi); il 12/70 è il calibro anche di quattro delle cinque munizioni a pallettoni, la cui carica massima parte da 32 grammi (numero 3) e, passando per i 30 (numero 0 e 00), scende fino a 20,5, allestimento nel quale cambia il materiale, non più il piombo ma il rame; sono in rame anche i pallettoni della quinta, calibro 12/67,5 (carica 18 grammi, numero 1).

Insieme al piombo un materiale alternativo si rintraccia anche nelle munizioni per l’addestramento: è l’acciaio, che conferma il calibro 12/70 ma riduce la carica, da 34 a 31 grammi.

Pesa 34 grammi anche la carica di tre delle quattro munizioni antidrone, in rame (numero 4 o 6) o in piombo (numero 4); la quarta, che con le altre condivide la cameratura 12/70, sfrutta una costruzione particolare che garantisce sia una rosata del piombo particolarmente stretta e stabile, sia un raggio maggiore.

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