Tiro a segno in lutto per la morte di Jaspal Rana

Jaspal Rana, ex tiratore internazionale di Pistola e allenatore tra i più noti e qualificati, è deceduto a Delhi nella notte fra giovedì 11 e venerdì 12 giugno, all’età di 49 anni

Jaspal Rana si era sentito male durante il viaggio di ritorno della delegazione indiana dalla Coppa del mondo Issf di Monaco di Baviera. Secondo quanto riferito dai media indiani, dopo l’arrivo a Nuova Delhi, era stato ricoverato in ospedale e sottoposto a un intervento chirurgico. Le sue condizioni, dapprima definite stabili, erano in seguito peggiorate a causa di complicazioni legate a una patologia cardiaca.

La sua carriera da tiratore…

La sua brillante carriera agonistica, iniziata all’età di 12 anni, è durata più di 20 anni. Jaspal Rana si fece conoscere sulla scena mondiale per la prima volta nel 1994, aggiudicandosi il titolo mondiale juniores nella Pistola Standard da 25 metri a Milano. Nel Mondiale disputato nel nostro Paese, l’allora diciottenne Jaspal fu quarto nella Pistola Sportiva, sesto nella Pistola a 10 metri e ottavo nella Pistola Libera. Negli anni successivi, oltre a partecipare alle Olimpiadi di Atlanta, vinse numerose medaglie ai Campionati ssiatici e agli Asian games.

… e da allenatore

Terminata l’attività di tiratore, Rana era diventato allenatore, dedicandosi alla formazione dell’attuale generazione di tiratori indiani. Dopo il 2012, anno in cui entrò a far parte del programma nazionale giovanile, Rana ha allenato numerosi top shooter indiani, tra cui Saurabh Chaudhary, Anish Bhanwala e Chinki Yadav, contribuendo in modo determinante al successo dell’India nelle competizioni di Tiro a segno.

Nel febbraio dello scorso anno, Rana era stato nominato allenatore di alto livello della nazionale indiana per le discipline di Pistola a 25 metri, ruolo che ha svolto fino agli ultimi giorni durante la trasferta a Monaco. Jaspal Rana verrà ricordato anche per essere stato il tecnico e mentore di Manu Bhaker, che ha accompagnato alla conquista di due storiche medaglie di bronzo alle Olimpiadi francesi del 2024.