Quattro armi da collezione nella Sk Bespoke Collection

Nella Sk Bespoke Collection entrano quattro nuove armi da collezione, tre revolver e una pistola.

Tre revolver e una pistola: sono dunque quattro le armi da collezione – quattro pezzi unici – che nelle ultime ore sono entrate ad arricchire la Sk Bespoke Collection. Di tutte oltre alle incisioni caratteristica è l’impugnatura, rispettivamente un pezzo unico d’avorio, un osso di giraffa, un corno di bufalo e l’avorio di mammuth.

Il Virgil Graham’s Colt Single action Army (1991, 10.983 dollari) è un revolver calibro .45 Lc con canna di 120 millimetri e finitura royal-blu sul metallo; .357 magnum invece per The ’78 Duguet Python, revolver Colt Python inciso nel 1978 da Thierry Duguet (canna di 152 millimetri, 9.895 dollari) con una lavorazione a contrasto della finitura originale in acciaio satinato.

Furono in quattro (L.D. Nimschke. G. Young, C. Helfricht e R. Kornbrat) a incidere The World sampler-0026 (9.023 dollari), .45 colt con canna di 140 millimetri, nel 1997; ben più antica è l’unica pistola, la ’72 Moschetti Colt Combat Commander (canna di 108 millimetri, 11.413 dollari; 9×19 mm il calibro) con decorazioni in stile tridimensionale.

