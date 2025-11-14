Repubblica: governo valuta decreto su archiviazione se legittima difesa è evidente

Alessandra Ziniti, giornalista di Repubblica, dà conto di un decreto sulla legittima difesa (se è evidente, si archivia l’indagine entro trenta giorni) al vaglio del governo Meloni.

Allo studio c’è non una forma di scudo penale («impossibile da realizzare», e in realtà «mai richiesto dalle forze di polizia»), ma un provvedimento che alla procura consente d’archiviare l’indagine entro trenta giorni se è evidente che l’indagato («esponente delle forze dell’ordine o privato cittadino») ha agito in condizioni in cui la legittima difesa «è evidente»: così Alessandra Ziniti, giornalista di Repubblica, descrive il decreto cui racconta che sta lavorando il governo Meloni.

Di fatto si tratta di un provvedimento che a chi s’è trovato costretto ad agire per difendersi «evita di finire a tempo indeterminato» nel registro delle notizie di reato, «con tutte le conseguenze che ne derivano».

Nello stesso decreto, segnala la Ziniti, è possibile che trovino spazio anche altri provvedimenti più tecnici (riordino delle carriere, svolgimento dei concorsi, graduatorie) legati in modo più stretto al lavoro delle forze di polizia.

