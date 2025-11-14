Una P320 da collezione: Sig Sauer presenta la Sxg Reserve

Nella propria linea di pistole semiautomatiche in edizione limitata la Sig Sauer ha introdotto una nuova variante della P320, la Sxg Reserve.

Nella Reserve Collection, la linea di pistole da collezione in edizione limitata sviluppate sulla base delle piattaforme più note, la Sig Sauer ha introdotto una nuova variante della P320: si tratta della P320 Sxg Reserve, costruita interamente in acciaio trattato Dlc e con guancette GridLok ad alto tasso di lucidatura.

Dal punto di vista tecnico si tratta di una pistola semiautomatica striker fired dalle dimensioni full size (lunghezza 208 millimetri, peso 1.310 grammi); nella canna, lunga 99 millimetri, è integrato un compensatore, funzionale a ridurre rinculo e rilevamento.

Sono tre i caricatori di cui la P320 Sxg Reserve è dotata: ciascuno ospita ventuno colpi calibro 9×19 mm. Infine, per le mire la Sig Sauer è andata sul classico: sono quelle, diurne-notturne, X-Ray3.

