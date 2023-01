Ria 5.0, una nuova pistola calibro 9 mm

La Ria 5.0, pistola calibro 9 mm prodotta da Rock island armory, si distingue per la presenza di un fusto modulare in polimero.

Lavora sulla massa della canna da 125 millimetri e sul movimento del carrello per rendere il rinculo decisamente gestibile: il sistema brevettato Rvs è il cuore della Ria 5.0, la nuova pistola calibro 9 mm presentata da Rock island armory (Ria è il suo acronimo) alla vigilia dello Shot Show 2023. L’altra caratteristica distintiva riguarda il fusto in polimero, modulare (due pezzi) per adeguarsi nel miglior modo possibile alle caratteristiche del tiratore.

Pensata come pistola sportiva ma impiegabile con efficacia anche per la difesa personale e abitativa, la Ria 5.0 è disponibile in due diverse varianti distinte per la configurazione dell’ottica: la tradizionale tacca di mira metallica può infatti essere sostituita dal red dot C-More Rts II; la mira frontale in fibra ottica è invece sempre la stessa, fornita da Dawson precision. Il peso di sgancio del grilletto, fluidissimo (è decisamente efficace l’aggettivo buttery-smooth), è settato di fabbrica a 1.815 grammi.

Prezzata intorno ai mille dollari, la Ria 5.0 (finitura Cerakote E100) misura 206 millimetri cui corrisponde un peso di 1.120 grammi; il caricatore ospita 17+1 colpi.

