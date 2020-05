Riapertura delle sezioni di tiro a segno: ecco le date

L’Uits ha diffuso le date per la riapertura delle sezioni di tiro a segno.

Per l’attività sportiva e quella istituzionale addestrativa la data chiave è il 25 maggio, eventualmente anticipabile in caso di diverse disposizioni regionali: comincia a prendere forma la riapertura delle sezioni di tiro a segno. Al momento resta invece sospesa l’attività istituzionale formativa (= didattica), salvo deroga delle Regioni. Che però da sola non è sufficiente: servono infatti benestare della prefettura, autorizzazione dell’Uits e protocollo sanitario documentato. Così ha deciso il commissario straordinario Igino Rugiero. L’Ufficio sport dell’Uits sta già studiando un piano per la ripresa delle competizioni sportive nazionali.

Scopri le news e tutti i test di armi su Armi Magazine.