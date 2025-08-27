Riapertura integrale del Tsn di Pavia

La presidenza del Tsn di Pavia comunica che la struttura ha ottenuto l’agibilità quinquennale e che ha visto approvati i regolamenti.

Dopo diciotto mesi il Tsn di Pavia riapre per intero: lo fa sapere il presidente Enrico Menna, che nella comunicazione precedente aveva promesso aggiornamenti augurandosi «novità positive».

Menna scrive che, «dopo una battaglia legale e ulteriori nuovi lavori eseguiti [nel corso dell’estate], il 14 agosto abbiamo ottenuto l’agibilità definitiva quinquennale»; il 23 agosto è arrivata l’approvazione dei regolamenti, che ha reso la struttura «estremamente interessante a livello nazionale».

Per le armi da fuoco ora il Tsn di Pavia dispone di due stand di seconda categoria per pistola, uno da diciotto linee, a 50, 100, 200 e 300 metri, tutti agibili; un terzo stand di seconda categoria è in avanzata fase progettuale: il Tsn di Pavia lo realizzerà non appena si riprenderà «dalle difficoltà economiche» dovute alla chiusura del 23 febbraio 2024.

«Vi assicuro» chiude Menna, «e molti di voi ne sono perfettamente a conoscenza, che è stata durissima, ma alla fine ce l’abbiamo fatta».

Al Tsn di Pavia lo staff di Armi Magazine rivolge i migliori auguri per la ripresa di tutte le attività: la struttura è sempre stata un punto di riferimento per tanti appassionati di tiro sportivo e ludico sportivo.

(ha collaborato Fabio Ferrari)

