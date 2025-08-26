Tre configurazioni per la Ruger 77/44

La Ruger declina la carabina bolt-action 77/44 in tre versioni, col calcio polimerico camouflage o in noce americano.

Due camo, una no: sono tre le varianti della 77/44, carabina bolt-action calibro .44 Remington magnum con otturatore a 90°, sviluppate dalla Ruger; in tutte e tre la canna, ottenuta mediante rotomartellatura a freddo e filettata 5/ 8 x24, misura 16,6”, ossia 421,6 millimetri (1:20” il passo di rigatura), per una lunghezza complessiva di 914,4 millimetri; 343 millimetri la length of pull, tra 2.405 e 2.540 grammi il peso complessivo.

La più cara delle tre versioni (1.279 dollari) abbina l’acciaio lucido spazzolato della canna al calcio con pattern camo Desolve Bare Reduced; ha uno stile analogo anche il calcio Kryptek Obskura Nox (1.249 dollari), ma la finitura che gli s’accompagna è bluizzata come quella della terza versione (1.239 dollari), col calcio in noce americano.

Tutte e tre le varianti si caratterizzano per le mire regolabili (a perla quella frontale), la slitta integrale e il caricatore estraibile da quattro colpi; l’eventuale arrivo in Italia passerà dalla Bignami, che ha in carico la distribuzione del marchio Ruger sul mercato nazionale.

