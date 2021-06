Ricorso di Mantelli contro la non ammissibilità della candidatura a presidente Uits

La legge Madia non è applicabile a questa situazione: Gianfranco Mantelli ha presentato ricorso contro la non ammissibilità della propria candidatura a presidente Uits.

“Clamorosamente contraria alla lettera e allo spirito della legge”, la decisione della Commissione verifica poteri si basa su “un evidente travisamento interpretativo” di un principio “macroscopicamente frainteso”: è con queste parole che Gianfranco Mantelli introduce il ricorso contro la non ammissibilità della propria candidatura a presidente Uits.

Alla base dell’esclusione c’è la legge Madia, che secondo la Commissione verifica poteri esclude i pensionati della pubblica amministrazione da qualsiasi incarico. Ma Mantelli, magistrato in quiescenza, fa notare che non è così. La legge esclude da nuovi incarichi non tutti i pensionati, ma solo dirigenti o funzionari effettivi; e in ogni caso si riferisce a incarichi contrattuali dirigenziali o direttivi, non all’elezione dei vertici politici “di enti pubblici non economici a base associativa”.

Quanto accaduto alle ultime elezioni dei presidenti di Aci e Aeci conferma quest’interpretazione; la rafforzano l’elezione di “decine di pensionati dello Stato” ai vertici delle sezioni Tsn e il via libera alla candidatura di Renato Di Rocco alla presidenza del Coni.

Mantelli ha presentato il ricorso al tribunale e alla procura federale Uits. Al momento è però impossibile escludere che a un certo punto non intervenga la giustizia ordinaria.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.