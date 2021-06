Ensio Kar-21, la carabina multicalibro dalla Finlandia

Rinculo ridotto sia in .223 Remington sia in .308 Winchester: la Kar-21 è la nuova carabina multicalibro a funzionamento automatico di casa Ensio.

È sufficiente una chiave esagonale per cambiare canna, otturatore e caricatore e passare dal .223 Remington al .308 Winchester: la Kar-21, nuova arma a recupero di gas della finlandese Ensio, si presenta dunque come un’autentica carabina multicalibro. Progettata da Toni Käräjämies (Kar sta per Käräjämies Automatic Rifle), si sviluppa lungo una canna bottonata Lothar Walther da 406 o, solo nel .308 Winchester, 508 millimetri; tutte e tre le varianti sono filettate (1/ 2 x28 nel .223 Remington, 5/ 8 x24 nel .308 Winchester). Per tutta la lunghezza della canna corre una slitta Picatinny; il sistema M-Lok facilita l’utilizzo di altri accessori. La scatola d’otturazione è realizzata in alluminio dal pieno.

Ensio ha voluto rendere la Kar-21 accessibile anche ai mancini: se la manetta d’armamento è reversibile, selettore di sicura e pulsante di sgancio del caricatore sono semplicemente ambidestri. L’arma si completa con grilletto a due posizioni e caricatori compatibili con piattaforme AR-15 e SR-25. Ovviamente la lunghezza di questa carabina multicalibro varia a seconda della canna utilizzata: dagli 838 millimetri del .223 Remington si sale agli 853 e ai 955 del .308 Winchester. 3.800 grammi il peso. Sul mercato finlandese la Ensio Kar-21 costa 3.063 euro, cui ne vanno aggiunti 1.289 per il kit di conversione che si acquista a parte.

