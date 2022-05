Rigby Falling Block, nuova edizione della carabina monocolpo in edizione limitata

Carabina monocolpo a blocco cadente, la Rigby Falling Block con azione Farquaharson identica a quella brevettata nel 1875 sarà disponibile in una nuova edizione limitata.

Ne saranno costruiti appena dieci pezzi, ciascuno acquistabile a 39.950 sterline: Rigby ha comunicato che produrrà in edizione limitata una nuova variante della carabina monocolpo Falling Block con azione Farquharson, identica all’originale che John Farquharson brevettò nel 1875; per arrivare all’annuncio sono stati necessari tre anni di lavoro.

Calibro .416 Rigby No.2, questa nuova variante del Rigby Falling Block è dotata di grilletto singolo e bindella integrale; la canna, lunga 635 millimetri con finitura nera London Best, è da considerare leggera per gli standard Rigby di fine Ottocento-inizio Novecento. Per il calcio, su misura, Rigby impiega il noce turco deluxe di grado sette (finitura a olio) con impugnatura a pistola e calciolo in gomma spesso 25 millimetri. Melissa Rigby, discendente diretta di John Rigby, ha disegnato la placca su cui si trova il numero di serie; nel calcio è inoltre intarsiato un ovale in argento in cui far incidere le iniziali o lo stemma del proprietario. È customizzabile anche la decorazione incisa sull’azione, di base ispirata al tradizionale pattern Rigby Rose & Scroll. L’arma si completa con mira frontale tradizionale con cappuccio protettivo, tacca di mira regolata a 65 iarde e mirini a foglia pieghevoli (150 e 250 iarde).

