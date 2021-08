Blaser R8 Ultimate Carbon, nuova carabina straight pull in carbonio

La Blaser R8 Ultimate Carbon è la carabina straight pull con astina e calcio thumbhole in fibra di carbonio.

La fibra di carbonio trova posto sul calcio thumbhole e sull’astina e dà vita a una nuova versione della R8 Ultimate, l’ormai classica carabina straight pull di Blaser con inserti in cuoio o in elastomero nei punti di presa. È l’R8 Ultimate Carbon che al peso ridotto (300 grammi in meno rispetto al modello originale in polimero) aggiunge elevata resistenza e i vantaggi di un materiale innovativo; su tutti Blaser sottolinea l’assorbimento del rinculo, accentuato dal sistema integrato nel calciolo.

È possibile aggiungere il carbonio anche sulla manetta dell’otturatore e trasportare la carabina con una cinghia che ne imita la fibra. Poggiaguancia e lunghezza del calcio restano regolabili. Prezzo e calibri in cui l’arma sarà disponibile saranno resi noti nelle prossime settimane.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e poi tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.