Riprende il Campionato italiano di tiro a segno

Il Campionato italiano di tiro a segno si chiuderà a dicembre con le finali nazionali giovanili, senior, master e para.

Santa Lucia come meta: il Campionato italiano di tiro a segno finalmente riparte, per chiudersi il 13 dicembre con le finali nazionali senior, master e para. Lo ha ufficializzato l’Uits che ha aggiornato il calendario e alcune parti del regolamento.

Definito il numero minimo degli atleti ammessi alle finali: se la situazione sanitaria e i protocolli lo permetteranno, potrebbero aumentare. Al momento in finale di carabina 10 metri e pistola 10 metri c’è posto per sei squadre. Oltre che in più date, le società che organizzano le qualificazioni regionali possono estendere le gare anche in più sedi; gli atleti che non hanno sedi di gara disponibili nella loro regione possono partecipare alle qualificazioni in una qualsiasi sede. Ancora, il Trofeo nazionale ranking 25 e 50 metri entra tra le gare valide per il Campionato italiano società.

Capitolo spese: l’Uits comunica che le quote versate per iscrivere le squadre alle gare 25 e 50 metri saranno rimborsate alle sezioni entro il 30 novembre, ai Gruppi sportivi su richiesta. Iscriversi alle gare federali Giovanissimi sarà addirittura gratuito.

Tre infine le novità sul target sprint: 1• il numero massimo di atleti per turno dovrà essere pari al numero delle postazioni; 2• nelle regioni che non consentono sport di contatto si disputerà una gara cronometro, con partenza singola a distanza di un minuto; 3• non esiste più una zona centro (Emilia Romagna e Toscana salgono al nord, Abruzzo, Lazio e Marche si aggregano al sud).

Ma per il tiro a segno italiano l’autunno non sarà solo una questione sportiva: i presidenti di sezione hanno chiesto la convocazione urgente dell’assemblea elettiva, per porre fine a un commissariamento che va avanti da tre anni.

Campionato italiano di tiro a segno: i prossimi appuntamenti

2ª prova Target sprint: Gardone Val Trompia (Bs), 30 agosto

2ª prova gara regionale 10 metri: entro 18 ottobre

3ª prova gara regionale 10 metri: entro 8 novembre

Trofeo ranking (interregionale): 12-13, 19-20 settembre*

*il Trofeo ranking si svolgerà a Treviso, Verona, Milano, Novi Ligure (Al), Bologna, Lucca, Napoli, Candela (Fg), Palmi (Rc)

Finali nazionali

Target sprint: L’Aquila, 26-27 settembre

Juniores, ragazzi, allievi e giovanissimi: 3-6 dicembre (sede da definire)

Senior, master e para: 10-13 dicembre (sede da definire)

