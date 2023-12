Rossi Survival Rifle, una carabina monocolpo in doppio calibro

La Rossi Survival Rifle è una carabina monocolpo in grado di sparare indifferentemente munizioni calibro .45 Colt o .410.

L’azione è la medesima della pistola Brawler, e la medesima è anche la capacità di sparare indifferentemente munizioni calibro .45 Colt e .410 (cameratura 76 millimetri), ma cambia la lunghezza della canna rotomartellata (406 millimetri, con filettatura) che la fa finire nell’elenco delle armi lunghe: presentata nelle scorse ore, la Rossi Survival Rifle è infatti una carabina monocolpo basculante.

Ma i colpi a disposizione sono ben di più: oltre che per l’impugnatura a pistola, il calcio in polimero si distingue infatti per la presenza d’un doppio scomparto per le munizioni di scorta, quattro su ogni lato.

Completata da un grilletto in azione singola, estrattori automatici, mire metalliche, slitta Picatinny in alluminio e sicura cross-bolt, o del perno trasversale, sul mercato americano (in Italia la distribuzione del marchio è affidata alla Origin) la Rossi Survival Rifle (785 millimetri, 1.360 grammi) costa circa 360 dollari.

