Rovigo, non indagato dopo aver sparato a ladro; Meloni: «Difesa sempre legittima»

La procura di Rovigo non indaga l’uomo che ha sparato a uno dei ladri che si erano introdotti nella sua abitazione; Giorgia Meloni commenta ribadendo che la difesa è sempre legittima.

Cinque parole, «La difesa è sempre legittima»: così, con una formula che l’Italia ha imparato a conoscere nelle giornate in cui il parlamento allora in carica modificò la normativa, Giorgia Meloni ha commentato la decisione di non procedere all’indagine nei confronti del sessantottenne che tre giorni fa, per scongiurare un furto nella propria villa di Grignano, frazione di Rovigo, s’è servito della pistola regolarmente detenuta per sparare a uno dei ladri, ferendolo.

Del fatto di cronaca dà ampio conto il Corriere del Veneto, sottolineando che si trattava del secondo tentativo di furto subito dall’uomo.

«Nessuno dovrebbe trovarsi nella drammatica situazione» ha scritto sui social la sindaca Valeria Cittadin «di dover difendere la propria casa dall’intrusione di malviventi. La proprietà privata è inviolabile e sacra: rappresenta il frutto del lavoro e dei sacrifici […] di ogni persona. Sono comprensibili la paura e l’istinto di proteggere sé stessi e i propri cari in momenti come questi».

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.