Pakal The Great: Sk Guns battezza la nuova serie Mayan Empire

La Sk Guns ha deciso di sviluppare una nuova linea di pistole semiautomatiche da collezione, la Mayan Empire, dedicata alla civiltà maya: il primo modello introdotto è la Pakal the Great, dedicata a uno dei re più noti.

Alla storia dell’America centrale la Sk Guns ha dimostrato più volte di tenere molto: l’ultima conferma arriva dall’introduzione di una nuova serie di pistole semiautomatiche da collezione, la Mayan Empire (peraltro il nome è volutamente eccentrico: la civiltà maya si organizzò in città-stato, che condividevano lingua, credenze religiose e identità culturale); l’ha inaugurata con la Pakal the Great, intitolata al celebre re di Palenque (603-683), al quale si deve il cosiddetto Tempio delle iscrizioni.

Si tratta di una pistola custom (2.700 dollari il prezzo di ciascuno dei 500 esemplari) sviluppata sulla base di una Colt 1911 calibro .38 Super, caratterizzata da finitura royal blu e incisioni in oro 24 carati sul carrello, sul quale spiccano la rappresentazione del tempio, alcuni geroglifici e riferimenti del calendario maya e il volto di Pakal.

