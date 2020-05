Ruger 10/22 Sporter Shark, il fucile sportivo con lo squalo sul calcio

Sono le incisioni sulle parti in legno a caratterizzare la nuova variante del fucile sportivo di Ruger.

L’azione è la classica Ruger che promette performance costanti, ma stavolta il centro del palco se lo prende il calcio in legno: sulla nuova declinazione del fucile sportivo Ruger 10/22 Sporter spicca infatti inciso il profilo di uno squalo. Lunga 470 millimetri (1:16 il passo di rigatura per l’alternanza di sei pieni e sei vuoti), in lega d’acciaio rotomartellata a freddo con finitura satinata, la canna è accoppiata all’azione col sistema V-block.

Non è invece in metallo il ponticello: in polimero rinforzato in fibra di vetro e stabilizzato al calore, resiste agli urti involontari e alle abrasioni. Il caricatore, facilmente rimovibile, alimenta l’arma con 10 colpi calibro .22 LR. La sicura agisce sul perno trasversale. Dotato di mira frontale metallica e di slitta per ottica, questo fucile sportivo è lungo 940 millimetri e pesa 2.220 grammi. Si attendono ulteriori comunicazioni da Ruger per il prezzo al pubblico.

Scopri le news e tutti i test di armi su Armi Magazine.