Ruger 75th Anniversary No.1, una carabina monocolpo per festeggiare l’anniversario

Per festeggiare i settantacinque anni d’attività la Ruger ha deciso di declinare la carabina monocolpo No.1 in una versione speciale da collezione, la 75th Anniversary.

Ne produrrà soltanto 75 esemplari, caratterizzati da un particolare numero di serie (inizia con R75, da R75-401 a R75-475) e da una serie di incisioni sull’azione in lega d’acciaio bluizzata, sulla quale spiccano l’indicazione «X of 75» e, in oro, l’aquila e l’emblema scelto per la ricorrenza: i collezionisti si sono già attivati per assicurarsi l’edizione limitata della carabina monocolpo No.1, per l’appunto 75th Anniversary, con la quale la Ruger intende celebrare i settantacinque anni d’attività; allo stesso scopo servivano le versioni speciali di Sr1911, Lcp Max, 10/22 Sporter e Mark IV.

Calibro .270 Winchester, la Ruger 75th Anniversary No.1 (978 millimetri, 3.175 grammi) si caratterizza per la presenza di una canna di 22” (559 millimetri; passo di rigatura 1:10”) ottenuta tramite rotomartellatura, di un calcio in noce americano (length of pull 343 millimetri) e infine di una slitta integrale per l’installazione dell’ottica, da usare insieme alle mire metalliche. Il prezzo è quello che ci s’aspetta da un’arma da collezione di questo tipo: 7.500 dollari.

