Un nuovo colore per la pistola compatta di Ruger

La Ruger American Compact, la pistola compatta di Ruger, ora veste anche l’abito grigio.

Non più solo nero: l’American Compact, pistola compatta di Ruger .45 ACP, sarà disponibile anche con finitura Cerakote grigia su fusto e carrello. La canna da 95 millimetri (sei vuoti, 1:16 il passo di rigatura) porta la lunghezza totale a 184 millimetri; 810 grammi il peso. Il carrello è in acciaio, così come il caricatore da sette colpi rivestito in nichel-teflon. Per il fusto invece Ruger ha scelto il polimero rinforzato in fibra di vetro. Della dotazione fa parte un set di impugnature sostituibili di dimensioni medie e grandi.

Anche con l’abito grigio la pistola compatta di Ruger è dotata di comandi ambidestri, pulsante di sgancio del caricatore reversibile, slitta Picatinny, indicatore di colpo in canna e mira Novak LoMount a tre punti rossi. Due le varianti per questa classica striker fired in grigio che alla sicura al cane e al grilletto può aggiungere anche una sicura manuale. Non cambia il prezzo sul mercato americano per il quale è attualmente disponibile: la si porta a casa con 579 dollari.

