Ruger American Competition, la pistola da gara con canna da 5”

La Competition è la nuova pistola da gara della linea American di Ruger.

La canna da 5”, ossia 127 millimetri, è l’anima della Competition, la nuova pistola da gara con cui Ruger arricchisce la linea American. Calibro 9 mm, sviluppata per garantire una sufficiente accuratezza anche con munizioni leggere, la pistola si sviluppa lungo un carrello ported sfinato, rivestito in nitruro nero. Già dotata di tacca posteriore regolabile e mira anteriore in fibra ottica, la Ruger American Competition è compatibile con l’installazione di un punto rosso. Le componenti metalliche, in acciaio inossidabile lavorato da macchine a controllo numerico, si abbinano a un’impugnatura in polimero arricchita con fibra di vetro dal disegno aggressivo.

Si ha a che fare con una classica pistola striker fired testata con 20.000 colpi di munizioni +P che hanno sollecitato i sei vuoti della canna (1:16 il passo di rigatura). Ciò serve ad assicurare, come in tutta la linea American, standard di precisione e affidabilità di livello militare. Il basso centro di gravità permette di contenere il rinculo e doppiare facilmente il colpo. Completano il quadro controlli ambidestri e slitta Picatinny. Lunga 211 millimetri e 965 grammi sulla bilancia, la Ruger American Competition sarà immessa sul mercato internazionale a un prezzo ancora da definire.

