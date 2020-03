Ruger Wangler .22Lr, la prova a fuoco

Il Ruger Wrangler è il nuovo revolver Single action (a singola azione) della Casa americana in calibro 22 Lr.

Il Ruger Wranger (importato in Italia dalla Bignami di Ora) s’ispira nelle forme al classico Single Six di Ruger, ma adotta particolari accorgimenti per limitare il prezzo di vendita che in Italia è di 283 euro. Primo tra tutti il tamburo è realizzato in lega di alluminio, scelta di materiale consentita dalle scarse energie messe in gioco dal calibro anulare.

Doppia sicura

Il Ruger Wrangler dispone della transfer bar che impedisce il contatto tra cane e percussore se il grilletto non è premuto volontariamente; inoltre, la sicura Interlock interrompe lo scatto quando il portello di caricamento è aperto.

I sei colpi, infatti, vanno inseriti uno alla volta ruotando manualmente il tamburo in senso orario; lo stesso discorso vale per l’estrazione: l’astina di espulsione va azionata per ogni bossolo ruotando il tamburo.

Canna e finitura

La canna è lunga 4,62 pollici (4 pollici e 5/8); è forgiata a freddo con una rigatura estremamente precisa, che offre grande precisione e longevità. La finitura Cerakote può essere argento come in questo caso oppure anche nera o bronzo.

Abbiamo provato il Ruger Wrangler all’Invictus Close Shooting Range di Erba prima dello stop forzato causa coronavirus: ecco com’è andata.