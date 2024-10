Ruger celebra il 60° della 10/22 con due nuove varianti

La Ruger ha presentato due nuove varianti della carabina 10/22, con canna di 18,5″, ossia 470 millimetri, in acciaio inossidabile lucido o in lega d’acciaio rivestita di nero.

In produzione ininterrottamente dal 1964, nel corso di quest’anno il modello 10/22 ha celebrato il sessantesimo anniversario: nel corso dei festeggiamenti per il settantacinquesimo anno d’attività la Ruger ha deciso d’introdurre due nuove varianti, caratterizzate dal calcio Magpul Moe-X 22, leggero ma resistente, con slot M-Lok a ore sei; il ponticello è in polimero rinforzato in fibra di vetro e stabilizzato al calore.

Le due carabine differiscono per il materiale in cui è realizzata la canna (18,5”, ossia 470 millimetri; filettatura ½x28, passo di rigatura 1:16”) e per la sua finitura, ossia acciaio inossidabile lucido (439 dollari) e lega d’acciaio rivestita di nero (395 dollari).

Dotate di mira frontale a perla in oro, tacca posteriore regolabile e caricatore rotante estraibile da dieci colpi, ovviamente calibro .22 lr, le due nuove 10/22 misurano 94 centimetri cui corrisponde un peso di 1.905 grammi; la Ruger ha affidato la sicurezza a una sicura manuale tipo cross-bolt.

