Ruger Security-380, la pistola per l’allenamento

Leggera e compatta, intende ridurre al minimo la fatica delle ore trascorse al poligono: è la Ruger Security-380, pistola per l’allenamento calibro .380 Acp.

Nasce per i neofiti e per chi ha bisogno di prendere confidenza con le armi, ma di fatto è una pistola ottima per l’allenamento e l’addestramento tout court: la Security-380 è il modo in cui Ruger declina in calibro .380 Acp la piattaforma Security-9 della linea Lite-Rack, caratterizzata da tagli di presa caratteristici e molla di recupero leggera.

Compatta e decisamente poco pesante (misura appena 165,5 millimetri per 560 grammi scarsi), la Ruger Security-380 abbina la lega d’acciaio di canna (87 millimetri, finitura ossido nero) e carrello al polimero rinforzato in fibra di vetro; la sicurezza è affidata al sistema Secure-Action, di cui fanno parte la sicura al grilletto (corsa corta, scatto pulito, reset positivo) e la sicura manuale esterna.

A differenza di molte pistole microcompatte calibro .380 Acp, la Security-380 ospita un caricatore full da 10 o addirittura da 15 colpi; fondine, torce, laser e accessori sono gli stessi della Security-9. Della dotazione di serie fanno parte la tacca posteriore, in acciaio, regolabile in deriva e la mira frontale in fibra ottica.

Il prezzo di lancio sul mercato americano è decisamente ridotto, 369 dollari a prescindere dalla capacità del caricatore. Nei prossimi mesi si saprà se Bignami, distributore italiano di Ruger, deciderà di mettere la Security-380 a catalogo.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.