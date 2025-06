Sabatti dedica a Hemingway una carabina bolt-action

La Sabatti ha intitolato a Ernest Hemingway la sua nuova carabina bolt-action calibro .308 Winchester.

È una sorta d’esordio nel mondo delle armi fini: si fatica a non inserire in questa categoria la carabina bolt-action calibro .308 Winchester in edizione limitata che la Sabatti dedica a Ernest Hemingway (3.750 euro, distribuzione affidata a Mrr rifles).

Dotata di fori filettati per il montaggio degli attacchi per l’ottica, l’azione è la classica Sabatti Blizzard, realizzata con macchine a controllo numerico ad alta precisione da una barra d’acciaio triplo legato ad alta resistenza, poi lucidata e finita con una tartarugatura dai colori saturi e contrastati sulla quale spicca la firma di Hemingway.

La tartarugatura si rintraccia anche sull’acciaio della coccia, decorato in oro, con la quale termina l’impugnatura a pistola del calcio, in noce europeo zigrinato e lucidato a mano (in palissandro il puntale), sulle viti di fissaggio a taglio e sul fondello del caricatore amovibile da tre colpi.

Rotomartellata a freddo, poi lucidata e brunita, la canna (rigatura multiradiale Mrr) è lunga 560 millimetri; in volata il suo diametro misura 16 millimetri. La filettatura M14x1, con coprifiletto, rende possibile installare un freno di bocca Sabatti o altri aftermarket. Regolabili le mire.

Come l’azione, con le macchine a controllo numerico la Sabatti ha lavorato anche l’otturatore, fresato da una barra d’acciaio con profilo scanalato, lucidato e finito con trattamento Nitrulex, che aumenta la scorrevolezza e la resistenza all’usura; tre i tenoni di chiusura, a 60° l’apertura, nuovo l’estrattore, sostituibile il pomello. Lo scatto standard pesa 1.200 grammi; opzionale lo stecher monogrillo.

La scheda tecnica

Produttore : Sabatti

: Distributore : Mrr rifles

: Modello : Hemingway

: Hemingway Tipologia : carabina bolt-action

: Calibro : .308 Winchester

: .308 Winchester Azione : Sabatti Blizzard con otturatore a tre tenoni

: Sabatti Blizzard con otturatore a tre tenoni Sicura : manuale a due posizioni

: manuale a due posizioni Capacità : 3 colpi

: 3 colpi Mire : tacca e mirino regolabili; predisposizione attacchi per ottica

: tacca e mirino regolabili; predisposizione attacchi per ottica Lunghezza canna : 560 mm

: 560 mm Calcio : in noce europeo, con puntale asta in palissandro

: in noce europeo, con puntale asta in palissandro Lunghezza : 1.080 mm

: 1.080 mm Peso: 3.150 g

