Savage 110 Ultralite Elite, la carabina bolt-action ultraleggera

Grazie all’impiego diffuso della fibra di carbonio la nuova carabina bolt-action Savage 110 Ultralite Elite, in sei calibri, si rivela leggerissima.

Pesa pochissimo, tra 2.600 e 2.700 grammi, merito del design e dell’impiego del carbonio sia per la struttura che avvolge la canna in acciaio inossidabile (la fornisce la Proof Research, filettatura 5/ 8 x24, freno di bocca montato di serie) sia per il calcio Mdt Hnt26, ripiegabile (riduce di 229 millimetri la lunghezza complessiva, che oscilla tra 978 e 1.044 millimetri) e con l’impugnatura a pistola: è la 110 Ultralite Elite, la nuova carabina Savage disponibile nei calibri 6,5 Creedmoor, .308 Winchester (canna di 457 millimetri), 6,5 prc, 7 mm prc, .300 Winchester magnum e .300 Wsm (canna di 510 millimetri) a 3.330 dollari.

Il funzionamento è quello classico d’una bolt-action; anche la manetta dell’otturatore è realizzata in fibra di carbonio. La sicurezza è affidata a una sicura a tre posizioni sull’impugnatura; il caricatore stile Aics, estraibile, ospita tre colpi in ciascuno dei sei calibri.

Savage 110 Ultralite Elite: la gallery fotografica

Trattato con una finitura Cerakote come l’azione sulla quale però è Blackout anziché Gunmetal Gray, il calcio è personalizzabile sulle base delle esigenze del tiratore: oltre alla length of pull, per la quale si possono utilizzare distanziatori di 6,35 millimetri l’uno, è infatti regolabile anche l’altezza del poggiaguancia; la descrizione si completa con slitta Arca da 20 moa e un grilletto AccuTrigger, il cui peso di sgancio è regolabile tra 680 e 1.815 grammi.

