Sig Sauer festeggia il quarantesimo anniversario della P226

Nel 2024 la Sig Sauer celebra il quarantesimo anniversario della P226.

Nacque nel 1984, per partecipare agli Xm9 pistol trail con i quali la Difesa americana scelse l’arma d’ordinanza idonea a sostituire la Colt M1911 allora in dotazione: pur sconfitta dalla Beretta 92 che vinse per il minor costo dei ricambi, da allora la Sig Sauer P226 cominciò a farsi conoscere al mondo tanto che nel 1989 i Navy Seal decisero d’adottarla col nome di Mk25.

Iniziò così la lunga collaborazione tra il Pentagono e la Sig Sauer, che al momento sta fornendo la M17 e la M18 (P320) e che nell’aprile 2022 ha vinto l’appalto Next Generation Squad Weapon con cui si rinnovano le armi dei soldati in prima linea.

Dal 1984 sono passati quarant’anni: per tutto il 2024 dunque la Sig Sauer festeggerà l’anniversario della nascita d’un modello così rappresentativo cui dedicherà anche un giorno specifico, il 26 febbraio battezzato P226 Day.

Nel corso dell’anno arriveranno una pistola celebrativa in edizione speciale (lo stesso ha fatto la Ruger per i sessant’anni della carabina 10/22) e una serie di video storici che racconteranno nel dettaglio lo sviluppo e l’impiego della P226, oggi disponibile in un gran numero di versioni diverse comprese quelle della linea X-Five.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.