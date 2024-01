Il nuovo Mercury Logan Mini è la versione con dimensioni ridotte del chiudibile presentato nel 2016. Lo caratterizzano l’elevata qualità costruttiva e dei materiali, con conseguente notevole robustezza.

Il nome “Logan” non è nuovo in Casa Mercury: aveva quel nome il chiudibile di tipo liner-lock, progettato da Moreno Franzin e presentato nel 2016, dalla meccanica molto interessante, visto che integrava lo spaziatore e la boccola su cui ruota la lama nel monolite in titanio fresato del manico, riducendo drasticamente il numero di pezzi, a tutto vantaggio della robustezza e della rigidità.

Il Logan era un coltello robusto che faticava a restare nei limiti imposti da un coltello Edc, cioè da utilizzo quotidiano: aveva una lama lunga 93 mm e un peso che sfiorava l’ettogrammo.

Lama in Elmax

Il Logan Mini, arrivato da poche settimane, risolve questo problema dimensionale, visto che la sua lama misura 65 mm (offre però un tagliente di 75 mm) per una lunghezza da chiuso di soli 93 mm e pesa solo 70 grammi.

Il Logan Mini, però, non si limita a essere una riduzione del fratello maggiore, ma introduce molti upgrade interessanti. A partire dalla lama che non è più in D2, acciaio robusto ma non pregiatissimo, ma nel più prestazionale Elmax, e conserva sia lo spessore di 3 mm del Logan sia il profilo sheepsfoot, elegante e non aggressivo, come si conviene a un perfetto gentleman knife; grazie ai biselli alti, offre doti di taglio elevate e durature.

Due le finiture disponibili: la stonewashed che vedete ritratta nelle foto, dall’aspetto vissuto molto gradevole, oppure una più elegante satinata. L’apertura della lama sfrutta un thumbstud, una placchetta ottagonale avvitata sul dorso della lama ed è resa rapida e fluida dall’adozione dei cuscinetti a sfera: il sistema funziona molto bene, tanto che il coltello si apre agevolmente con una mano sola.

Manico in alluminio

Cambia anche il materiale che costituisce il manico: il titanio, infatti, cede il passo all’alluminio aereonautico 7075 (Ergal) di colore nero; entrambi i lati riportano i tre “graffi” che ricordano gli altrettanti artigli che escono dalle mani del supereroe della Marvel che presta il nome al modello, cioè Wolverine, Logan nella quotidianità.

Costruzione confermata

A non cambiare è la struttura interna: il cuore del coltello, infatti, è sempre un monolite che integra lo spaziatore e la boccola su cui ruota la lama. La molla del sistema liner-lock è in acciaio, incassata e avvitata nella parte interna del componente in alluminio, e oltre a garantire tutta la sicurezza necessaria è facile da azionare per richiudere il Logan Mini.

Il manico è completato da una guancetta sinistra in alluminio, fissata da quattro piccole viti più quella del pivot. Tutte le viti hanno impronta Torx: bastano una chiave T6 e una T10 per smontare completamente il coltello per lubrificare le rondelle ed effettuare le abituali operazioni di pulizia e, peraltro estremamente semplificate dal ridotto numero di componenti. Grazie al particolare schema costruttivo, Mercury è riuscita a contenere lo spessore totale: esclusa la clip, il manico raggiunge appena gli 11 mm.

Per il porto il Logan Mini è dotato di una clip in acciaio fissata sul fondo del manico (non reversibile, purtroppo): si aggancia alla tasca e consente il porto profondo tip-up, in modo che il chiudibile sparisca del tutto.

La prova di taglio

In mano il Logan Mini è comodo, molto gradevole al tatto grazie all’alluminio e trasmette una sensazione di robustezza. Certo manca la guardia, ma l’incavo ricavato nel manico per accedere al liner del blocco funge anche da punto di appoggio del pollice (o dell’indice) nei lavori di precisione.

Il coltello di Mercury è venduto già ben affilato e ha dimostrato ottime doti di taglio su materiali d’uso quotidiano come carta, cartone, stringhe e nastri.

Mercury Logan Mini

Produttore: Mercury, Maniago, mercurycut.it

Modello: Logan Mini

Tipo: chiudibile liner-lock

Designer: Moreno Franzin

Materiale della lama: acciaio Elmax con finitura stonewashed oppure satinata

Materiale del manico: Ergal anodizzato nero

Clip: acciaio inox

Lunghezza della lama: 65 mm (tagliente di 75 mm)

Spessore lama: 3 mm

Lunghezza totale: 170 mm

Peso: 70 g

Prezzo: 189 euro

