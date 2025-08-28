Savage declina l’A22 e la B Series nella variante Timber Tactical

Nel catalogo delle carabine rimfire A22, semiautomatica, e B Series, bolt-action, la Savage ha introdotto la variante Timber Tactical, col calcio in laminato verde oliva.

C’è il calcio in laminato verde oliva sia nella semiautomatica A22 sia nelle bolt-action della B Series: è questa la principale novità introdotta dalla Savage (Bignami il distributore sul mercato italiano) con la variante Timber Tactical delle sue più note carabine rimfire; Brett McKenna, manager della divisione, assicura «accuratezza e comfort senza paragoni» a un prezzo popolare, 599 dollari.

L’A22 è disponibile nel solo.22 lr, la B Series anche in .22 Wmr e .17 Hmr; in tutte e quattro queste carabine, caratterizzate dall’impugnatura verticale, la canna (è pesante, del tipo fluted spiralizzata) misura 18”, pari a 457 millimetri, e si chiude con una filettatura ½x28.

In tutti i calibri il caricatore rotante ospita dieci colpi; nella B Series si può fare affidamento anche sul grilletto Precision AccuTrigger, il cui peso di sgancio è pari a 680 grammi.

