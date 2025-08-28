Aeronautica Usa chiude positivamente l’indagine sulla Sig Sauer P320-M18

La Sig Sauer fa sapere che l’Air Force Global Strike Command ha escluso il malfunzionamento della P320-M18 dalle cause che hanno portato a un incidente mortale nella base di Warren, nello Wyoming.

L’ispezione ha dimostrato che l’incidente mortale non è attribuibile a un malfunzionamento dell’arma, che dunque può riprendere il proprio servizio «in modo sicuro e affidabile»: è la stessa Sig Sauer a dar conto dell’esito dell’indagine dell’Air Force Global Strike Command, che s’è attivato dopo la tragedia di Warren, nello Wyoming, dov’è morto un soldato americano che stava usando la P320-M18.

La Sig Sauer segnala che l’indagine «ha confermato l’idoneità militare della piattaforma» P320, e s’augura che quest’indicazione possa rappresentare una risposta adeguata «alle preoccupazioni di poligoni, centri d’addestramento e organizzazioni che ne hanno temporaneamente sospeso l’uso».

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.