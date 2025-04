Sconto del 10% sull’abbonamento cartaceo ad Armi Magazine

Dal 18 al 22 aprile nello shop online di Editoriale C&C l’abbonamento cartaceo ad Armi Magazine costa il 10% in meno.

Già di per sé l’abbonamento cartaceo consente di risparmiare quasi due euro e mezzo sul prezzo pieno di copertina di ogni singola uscita (moltiplicato per dodici, 7,90 infatti fa 94,80): anche senza stare ad aprire l’applicazione della calcolatrice sullo smartphone si capisce che è convenientissima la promozione che Editoriale C&C propone per la Pasqua, e che su dodici numeri di Armi Magazine vale un altro 10% in meno

Anziché 65 euro, dal 18 al 22 aprile l’abbonamento cartaceo costa 58,50 euro; per aderire alla promozione è sufficiente accedere allo shop online di Editoriale C&C, cliccare su Armi Magazine e inserire il codice sconto PASQUA25.

