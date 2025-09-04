S’evolve il bullpup KelTec Ks7: ecco la Gen2

La KelTec ha annunciato la Gen2 del bullpup Ks7.

La novità principale sta nell’upgrade dell’astina: la KelTec ci ha lavorato per fluidificare il ciclo d’armamento a pompa e per incorporare una slitta Picatinny a cinque slot sulla quale eventualmente installare un’impugnatura verticale per la mano debole: si presenta così la versione aggiornata, Gen2, del bullpup Ks7, capace di ospitare 6+1 colpi calibro 12 camerati magnum (76 millimetri) o 7+1 colpi se si scende di una taglia (698,5 millimetri).

Della Gen2 la KelTec esalta «le capacità full size contenute in una piattaforma compatta»: la canna, infatti, misura 470 millimetri (length of pull 330 millimetri), ai quali corrisponde una lunghezza complessiva di 663 millimetri; 3.100 grammi il peso.

Sul mercato internazionale il prezzo al pubblico è pari a 639 dollari; l’eventuale arrivo in Italia passerà dalla Origin, che ha in carico la distribuzione del marchio KelTec.

