Wilson Combat lancia la 40th Anniversary Melvin Forbes Tribute Nula

La Wilson Combat ha annunciato il lancio di una carabina bolt-action in edizione limitata, la 40th Anniversary Melvin Forbes Tribute Nula.

Ideando la Nula Model 20, quarant’anni fa Melvin Forbes rivoluzionò le carabine americane da caccia («rimosse ciò che non c’era bisogno che ci fosse: calci pesanti, metallo in eccesso, grilletti mediocri»): per celebrare la ricorrenza rotonda la Wilson Combat ha deciso di produrre una carabina da collezione, la 40th Anniversary Melvin Forbes Tribute Nula, in edizione limitata (appena venti gli esemplari realizzati).

Calibro .284 Winchester (4+1 i colpi disponibili nel caricatore), quest’arma si sviluppa lungo una canna rastremata lunga 20”, ossia 508 millimetri (passo di rigatura 1:8,5”; filettatura 5/ 8 x24), ottenuta mediante bottonatura da una barra d’acciaio inossidabile 416R; è in un altro tipo d’acciaio, 4140 con finitura Armor-Tuff, l’azione, le cui pareti rinforzate conferiscono all’insieme maggiore resistenza senza aumentare il peso complessivo.

La Wilson Combat ha scelto inoltre il calcio ultraleggero Ag Composites in fibra di carbonio con pattern camouflage a strisce e il grilletto Timney Elite Hunter (peso di scatto tra 1.250 e 1.450 grammi), e ha riprogettato la manetta monoblocco dell’otturatore, per rendere più fluido il funzionamento e migliore l’ergonomia.

Complessivamente lunga 997 millimetri ai quali corrisponde un peso di 2.245 grammi, la 40th Anniversary Melvin Forbes Tribute Nula costa 4.995 dollari.

