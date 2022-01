Sig Custom Equinox Elite, tre pistole da collezione

Della serie Equinox Elite di Sig Custom fanno parte tre pistole da collezione costruite sulla base di P220, P226 e P229.

Una compatta, le altre due full size: della nuova serie Sig Custom Equinox Elite, le nuove pistole da collezione tributo alla Equinox, fanno parte tre armi costruite sulla base di P220, P226 e P229. Le accomunano l’azione mista, il design del carrello in acciaio inossidabile con finitura due toni, i comandi placcati in nichel, l’impugnatura Hogue SL G-10, le mire X-Ray notturne-diurne e il grilletto STR.

Rispettivamente calibro .45 ACP (8 colpi) e 9mm (15 colpi), le Equinox Elite P220 e P226 si sviluppano lungo una canna in acciaio al carbonio da 112 millimetri; 196 millimetri la lunghezza totale. La P220 è circa un etto più leggera, 862 grammi contro i 964 che la P226 condivide con la P229 nonostante le sue dimensioni ridotte (canna da 99 millimetri, lunghezza 180 millimetri). In lega il fusto beavertail. Sig Custom non ha ancora reso noto il prezzo al pubblico.

E dunque gennaio è un mese d’oro per le armi da collezione; nelle ultime ore Cabot Guns ha infatti presentato prima le undici Gun of the month e poi la Serenity, che sarà disponibile tra fine anno e metà 2023.

