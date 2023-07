Sig Sauer Foxtrot, la torcia per pistole Sig Sauer

Si chiama Foxtrot la nuova torcia per pistole Sig Sauer, in due versioni.

Una per tutte le compatte e le full size dalla P320 in giù, l’altra per la microcompatta P365 in ognuna delle sue varianti: sono due le versioni in cui si declina la Foxtrot, la torcia per pistole presentata dalla Sig Sauer nel corso del fine settimana.

Entrambe si basano sulla tecnologia Flexcore che rende possibile impiegare una batteria sia ricaricabile sia standard; entrambe funzionano in tre modalità, latching / momentary / threshold; ed entrambe costano la stessa cifra, 165 dollari.

Attivabile con un pulsante per l’attivazione istantanea e attaccabile direttamente al ponticello, la 365 Xr, quella per le P365, emette un fascio di 550 lumen e 17.000 candele per massimo un’ora; ha invece vita operativa (un’ora e mezza) e intensità (700 lumen, 20.000 candele) maggiore la R2, quella per le altre pistole, con tasto d’attivazione ambidestro e doppia interfaccia, per Mil-Std e non Mil-Std.

