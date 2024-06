Sig Sauer Fury Hybrid Match, nuove munizioni calibro .277 Sig

La Sig Sauer ha annunciato le Fury Hybrid Match .227 Sig, munizioni caratterizzate da un bossolo con corpo in ottone e fondello in acciaio.

L’ha sviluppata all’interno del programma Next generation weapon systems: adesso la Sig Sauer usa la Hybrid, tecnologia che le consente di costruire il bossolo di una munizione (ibrido, per l’appunto) usando l’ottone per il corpo e l’acciaio per il fondello, per produrre le Fury Hybrid Match calibro .277 Sig.

La struttura consente di aumentare velocità (914,4 m/s, test in una canna di 610 millimetri) ed energia alla volata (4.200 Joule) rispetto a bossoli tradizionali in calibri simili, riducendo la caduta e trasferendo maggior energia al bersaglio; la palla Sierra MatchKing Hpbt di 155 grani è sviluppata specificamente per lavorare alle pressioni del .277 Sig; 0.549 il coefficiente balistico.

Una scatola contiene 20 munizioni; ancora da definire il prezzo al pubblico internazionale.

