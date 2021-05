Sig Sauer Mcx Rattler Canebrake, la carabina ad aria compressa come l’originale

La Mcx Rattler Canebrake non è più solo un’arma .300 Blackout: Sig Sauer ora la produce, all’aspetto identica, anche come carabina ad aria compressa.

Il suo profilo ricalca l’omonima arma .300 Blackout, ma in realtà è caricata con trenta pellet: la Mcx Rattler Canebrake di Sig Sauer ora è disponibile anche come carabina ad aria compressa calibro .177. La si riconosce al primo sguardo per il copricanna M-Lok in polimero, il castello in metallo, le mire flip-up sulla slitta Picatinny e il grilletto flat. Pensata per l’allenamento e l’addestramento, la Mcx Rattler Canebrake ad aria spara proiettili a una velocità di 183 m/s; 765 millimetri la lunghezza, 3.450 grammi il peso, 250 dollari il prezzo sul mercato internazionale.

