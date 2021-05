Umarex Hdp 50 cal. .50, recensione e prova in poligono

La Umarex Hdp cal. .50 è una pistola a CO 2 appartenente alla famiglia T4e dedicata all’allenamento e alla difesa abitativa. Hdp infatti sta per Home defense pistol e in questo affianca il revolver Hdr che abbiamo già provato.

Anche per l’Hdp vale il discorso fatto a suo tempo per il revolver: la difesa abitativa con un’aria compressa se da un lato mette al riparo dai problemi legali successivi della difesa con arma da fuoco, dall’altro può essere molto pericolosa in caso di assalitore con arma da fuoco. Il discorso è ampio e lungo e non è questo il luogo per affrontarlo ma se pensate a quest’arma per difesa parlatene con il vostro armiere di fiducia.

La Umarex Hdp ha un funzionamento molto semplice. Tutte le leve sono finte e hanno solo fini estetici. C’è una sicura al grilletto e un perno che esce dal fondo del carrello quando la bomboletta è forata e l’arma è pronta a sparare. Infatti, si può conservare l’arma con la bomboletta da 12 grammi integra e forare con un colpo secco in basso solo in caso di bisogno.

I pallini (in gomma o in gesso) vanno infilati in questo foro e possono essere al massimo sei. L’autonomia è intorno ai 25 pallini. Abbiamo organi di mira tradizionale con inserti in fibra ottica verde molto efficaci quando c’è poca luce.

L’Umarex Hdp 50 costa 119 euro ed è distribuita da Bignami. Ora vediamo come spara in poligono.