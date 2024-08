Sig Sauer Mcx Spear Lt Ir, (quasi) invisibile ai visori termici

La Sig Sauer ha presentato una nuova variante della Sig Sauer Mcx Spear Lt, carabina semiautomatica stile Ar-15: è la Ir, caratterizzata da una particolare finitura Cerakote infrarossa.

Ir sta per infrared, a infrarossi, ed è la caratteristica di uno dei trattamenti ceramici Cerakote di seconda generazione che in questo modo riducono notevolmente la visibilità ai dispositivi di visione termica e notturna: presentata nei giorni scorsi, la versione della Sig Sauer Mcx Spear Lt caratterizzata da questa sigla impiega questa tecnologia per ottenere questo risultato.

Le caratteristiche tecniche dell’arma restano quelle consuete, dal calcio telescopico al grilletto flat passando per i comandi (sicura, manetta d’armamento, sgancio del caricatore) ambidestri.

Come il copricanna in lega, la canna (la Sig Sauer la ottiene dalla rotomartellatura di una barra d’acciaio al carbonio; misura 16”, ossia 406 millimetri; passo di rigatura 1:7”; il tromboncino è compatibile con l’installazione di un moderatore di suono) è intercambiabile con altre sviluppate per la stessa piattaforma.

Lunga 889 millimetri (peso 3.400 grammi), la Sig Sauer Mcx Spear Lt Ir si completa infine con un caricatore da 30 colpi calibro 5,56×45 mm Nato.

