Bergara B14 Stoke calibro .300 Aac Blackout, presentazione e prova a fuoco

La Bergara B14 Stoke è caratterizzata dalle dimensioni molto compatte: il nuovo allestimento della carabina bolt-action spagnola, infatti, punta tutto sulla nuova calciatura, adatta a tiratori meno alti e al pubblico femminile.

La Bergara B14 Stoke è pensata per l’attività venatoria e in particolare per la caccia al cinghiale. La versione Stoke è tra le novità per il 2024 dall’azienda spagnola Bergara e si posiziona nella famiglia di carabine bolt-action B14: è un allestimento ultracompatto, con un contenimento importante dei pesi, senza però ricorrere a materiali ad alta tecnologia (per esempio, la fibra di carbonio) che hanno come controparte un aumento dei costi.

La compattezza della Bergara B14 Stoke deriva dall’impiego di una canna corta (16,5 pollici oppure 20), e dall’adozione di una calciatura polimerica con length of pull ridimensionata: solo 311 mm.

Per i più alti la carabina può però essere allungata fino a dimensioni standard grazie all’inserimento di spaziatori tra il bordo posteriore del calcio e il calciolo ammortizzante in gomma.

Abbiamo provato la Bergara B14 Stoke al campo di tiro Oklahoma Camp di Uboldo.

Produttore : Bergara , Spagna

: , Spagna Distributore : Redolfi Armi , Manerbio (Bs), tel. 030.93.80.140

: , Manerbio (Bs), tel. 030.93.80.140 Modello : B14 Stoke

: B14 Stoke Tipo : carabina a ripetizione

: carabina a ripetizione Calibro : .300 Blk (anche .223 Remington, .22-250, .243 Winchester, 6,5 Creedmoor, 6,5 Prc, .308 Winchester)

: .300 Blk (anche .223 Remington, .22-250, .243 Winchester, 6,5 Creedmoor, 6,5 Prc, .308 Winchester) Funzionamento : otturatore girevole scorrevole tipo Remington 700

: otturatore girevole scorrevole tipo Remington 700 Caricatore : amovibile tipo Aics da 5 colpi

: amovibile tipo Aics da 5 colpi Canna : 420 mm (16,5”) oppure 510 mm (20”), diametro volata 18 mm, filettatura M15x1

: 420 mm (16,5”) oppure 510 mm (20”), diametro volata 18 mm, filettatura M15x1 Scatto : diretto, regolabile

: diretto, regolabile Percussione : percussore lanciato

: percussore lanciato Sicura : manuale a leva a due posizioni; indicatore di percussore armato

: manuale a leva a due posizioni; indicatore di percussore armato Mire : predisposizione per il montaggio di ottiche a standard Remington 700

: predisposizione per il montaggio di ottiche a standard Remington 700 Materiali : acciaio al carbonio, calciatura in polimero

: acciaio al carbonio, calciatura in polimero Finiture : parti in acciaio con trattamento Cerakote Graphite black, calciatura antracite con finitura spiderweb

: parti in acciaio con trattamento Cerakote Graphite black, calciatura antracite con finitura spiderweb Lunghezza totale : 890 mm più fino a 25 mm con spaziatori aggiuntivi

: 890 mm più fino a 25 mm con spaziatori aggiuntivi Peso : da 2,5 kg

: da 2,5 kg Classificazione : arma da caccia

: arma da caccia Prezzo: 940 euro

Guarda altre videoprove realizzate dalla redazione di Armi Magazine.