Sig Sauer P320 Texas Ranger, la pistola da collezione

La P320 Texas Ranger è la nuova pistola da collezione di Sig Sauer: ogni modello è numerato.

L’accordo con la Fondazione ex ranger texani porta Sig Sauer a variare sul modello della P320 e a dar vita a una nuova pistola da collezione in edizione limitata. Tipicamente striker fired 9 mm con impugnatura modulare in polimero, la P320 Texas Ranger fa bella mostra del distintivo e del motto dei ranger su due parti diverse del carrello. Ma la collaborazione non si ferma all’aspetto estetico: parte dei ricavi sarà infatti destinata all’associazione, una no-profit che intende salvaguardare la storia e i valori dei ranger texani.

Perché la customizzazione sia massima, ogni modello è numerato. Dal punto di vista tecnico c’è poco da essere sorpresi: l’arma ricalca da vicino le caratteristiche fondamentali della P320. Lunga 203 millimetri grazie alla canna da 119 millimetri, pesa 840 grammi e si accompagna a mire notturne Siglite e due caricatori da 17 colpi. La Sig Sauer P320 Texas Ranger è un’arma da collezione in ogni inserto: chi la acquista si prende anche la replica del distintivo originale. Chissà che ne pensa il Texas Ranger più famoso del mondo, testimonial di un marchio concorrente.

