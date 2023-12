Beretta 486 Copernico e Pietro Beretta Selection, le armi di lusso Beretta

Nel corso dell’incontro in cui ha presentato la Pietro Beretta Selection, progetto finalizzato a valorizzare le armi di lusso, la Beretta ha svelato la doppietta 486 Copernico.

Lo scorso 19 febbraio si sono festeggiati 550 anni dalla sua nascita: è a Niccolò Copernico, cui l’umanità deve non solo una rivoluzione astronomica ma anche una nuova coscienza di sé, che la Beretta ha deciso di dedicare il pezzo unico presentato durante l’incontro in cui ha lanciato il rinnovato segmento di armi di lusso, la Pietro Beretta Selection.

Lo ha chiamato 486 Copernico: la base è infatti il fucile parallelo, o doppietta, 486, calibro 12 con leva d’apertura laterale a serpentina modificata con un piccolo solco nel centro della palmetta, ove si trova una pietra smaltata che richiama la luna.

Il tema principale è infatti ovvio: la bascula arrotondata e la croce sono trattate con una tartarugatura a sfumature blu, verdi e rosse che intendono ricordare le scie luminose dello spazio; e le incisioni raffigurano corpi celesti, che prendono colore grazie agli smalti. Peraltro le incisioni s’estendono anche sul calcio: le piccole stelle rimesse in rame e argento creano continuità con bascula (vi è incisa, in oro e argento, la firma di Niccolò Copernico), astina e manicotto. Sul sottoguardia, che accoglie un gruppo di scatto con molle a lamina, sono invece riportati gli anni della ricorrenza; sul grilletto agisce la tipica sicura Beretta 486.

Beretta 486 Copernico: la gallery fotografica

1 di 9

Beretta 486 Copernico, un’arma da collezione

Si diceva del calcio, all’inglese: come l’astina è realizzato in legno d’ebano nero, lavorato internamente perché il bilanciamento sia analogo a quello del noce; gli artigiani Beretta (la realizzazione del 486 Copernico ha richiesto 800 ore di lavoro, e mesi di studio dei reparti Ricerca & sviluppo e Design & marketing) lo hanno finito con più di cento strati di Tru-Oil, mischiato ad alcune gocce di tintura blu scura.

Realizzate in acciaio trilegato con foratura profonda e martellatura a freddo, le canne Steelium Optimabore Hp di 76 centimetri sono state lucidate a mano e successivamente brunite; le completano gli strozzatori Optimachoke Hp. Grazie al sistema Beretta Triblock ramponi e piani sono compresi in un unico blocco: viene dunque meno la necessità d’avere linee di saldatura in evidenza.

La doppietta Beretta 486 Copernico si completa con una valigetta in pelle blu realizzata a mano; la decora una stampa digitale della mappa celeste disegnata da Copernico, arricchita al centro da una placca d’ottone tridimensionale che riproduce il sole, laserata e poi ripresa a mano per una maggior definizione dei raggi. In contrasto con i toni scuri dell’arma, il rivestimento interno è in tessuto color sabbia chiaro.

Pietro Beretta Selection: il racconto delle armi di lusso Beretta

Il fucile Beretta 486 Copernico è comparso nel corso della serata dedicata alla presentazione della Pietro Beretta Selection, il progetto che intende raccontare le armi di lusso Beretta: oltre al lavoro profondo di valorizzazione del marchio, e dunque al nuovo volume-catalogo, al nuovo sito pietroberetta.com e al costante presidio social, ne fanno parte due film, Genesis e Legacy. «Non volevamo entrare in una fabbrica e girare un film istituzionale» spiega il regista Andrea Marini «Abbiamo dunque deciso di partire da questa premessa e trasformarla completamente, per trovare una sintesi che ci portasse dentro il mondo Pietro Beretta Selection e quindi dell’arte e del lusso».

Genesis è un film dall’approccio onirico, finalizzato a esplorare il legame tra la Beretta e la caccia a partire dalle suggestioni rinascimentali; Legacy racconta invece la sintesi tra l’artigianato, l’innovazione tecnologica e l’eccellenza tecnica Beretta.

«Grazie all’impegno e alla visione di mio padre e all’impegno mio e di mio fratello» commenta Franco Gussalli Beretta, presidente e amministratore delegato dell’azienda «negli anni siamo riusciti a mantenere e sviluppare le conoscenze, le competenze e la mentalità per mantenere una produzione di lusso ai massimi livelli nel settore, integrandola e potenziandola con il contributo della ricerca e della tecnologia all’avanguardia che il marchio Berettà è in grado d’offrire».

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.