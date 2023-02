Sig Sauer P365 X-Macro Tacops, una nuova pistola microcompatta

Striker fired con grilletto flat, la P365 X-Macro Tacops è la nuova pistola microcompatta calibro 9 mm della Sig Sauer.

Quattro caricatori in acciaio da 17 colpi ciascuno e con elevatore in alta visibilità, leva dell’hold open maggiorata, minigonna svasata estesa: si presenta così la P365 X-Macro Tacops, la nuova pistola microcompatta della Sig Sauer che per il carrello (acciaio inossidabile come il fusto, finitura nitron) s’è ispirata alla P365 XL e ci ha abbinato una canna in acciaio al carbonio lunga 94 millimetri.

Priva di compensatore, rarità nella serie, e senza filettatura, la Sig Sauer P365 X-Macro Tacops sta in appena 167 millimetri e 645 grammi; l’impugnatura è quella polimerica della X-Macro.

Della dotazione di serie fanno parte slitta M1913, backstrap intercambiabili di tre taglie (small; medium; large) e mira diurna-notturna X-Ray; del tipo optic ready, l’arma è compatibile anche col red dot Romeo Zero Elite.

L’annuncio del lancio sul mercato risale a poche ore fa; al momento della Sig Sauer P365 X-Macro Tacops non si conoscono né prezzo né tempi e modalità (in Italia il marchio è gestito dalla Bignami) della distribuzione internazionale.

