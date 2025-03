Sig Sauer reintroduce P238 e P938 Titanium Rainbow

La Sig Sauer ha ricominciato a produrre le pistole semiautomatiche microcompatte P238 e P938 Titanium Rainbow.

Si riconoscono a prima vista per la particolare finitura Pvd del carrello, dalla quale prendono il nome: nel catalogo Sig Sauer tornano disponibili le pistole microcompatte P238 e P938 Titanium Rainbow.

Si tratta di due pistole semiautomatiche in azione singola con fusto in lega (nera anodizzata la finitura; il carrello è invece in acciaio inossidabile), realizzate rispettivamente nei calibri .380 acp (canna di 68,6 millimetri, sei colpi nel caricatore) e 9×19 mm (canna di 76 millimetri, sette colpi nel caricatore).

Tra le due pistole cambiano leggermente le dimensioni (139,7 millimetri e 415 grammi per la P238; 150 millimetri e 525 grammi per la P938), non la dotazione che si completa con guancette custom Hogue 10 e mire notturne Sig Lite.

