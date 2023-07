Sara Bongini e Andrea Galardini, oro nel mixed di Skeet iridato

Sara Bongini e Andrea Galardini sono i campioni del mondo juniores di mixed team di Skeet. Per meritarsi il titolo iridato della stagione agonistica 2023 i due tiratori toscani, lei di Impruneta (Fi) e lui di Calenzano (Fi) ed entrambi portacolori delle Fiamme Oro, hanno dato il meglio, rendendosi protagonisti di una prestazione maiuscola

Prima al termine delle qualificazioni con il punteggio di 141/150, la premiata ditta Sara Bongini e Andrea Galardini ha affrontato la coppia indiana composta da Sajana Sood e Harmehar Singh Lally nel medal match per l’oro e l’argento, regolandoli con un limpido 43/48 a 38/48. “Sono davvero molto contento per loro” ha commentato il ct Sandro Bellini. “Malgrado la stanchezza accumulata nella gara individuale e le condizioni climatiche proibitive, oggi sono riusciti a esprimere tutte le loro potenzialità e questo titolo premia il loro impegno”. Settima la coppia composta da Viola Picciolli (Carabinieri) di Pistoia e Francesco Bernardini (Fiamme Oro) di Fara in Sabina (Ri) con il punteggio di 133/150.

Si prosegue con il trap

Da domani il Campionato del mondo juniores che si sta svolgendo a Changwon (Corea) proseguirà con la fossa olimpica. In pedana per gli allenamenti ufficiali ci sarà la squadra del commissario tecnico Daniele Di Spigno, composta da Giammarco Barletta (Fiamme Oro) di Contursi Terme (Sa), Matteo D’Ambrosi (Fiamme Azzurre) di Sarno (Sa), Emanuele Iezzi di Manoppello (Pe) ed Emanuele Marrozzini (Carabinieri) di Fermo al maschile e da Sofia Littamè (Aeronautica Militare) di Baone (Pd), Giorgia Lenticchia (Fiamme Oro) di Terni ed Elena Navelli (Fiamme Oro) di Chieti al femminile. Come per lo Skeet, anche per il Trap la gara si articolerà in tre giorni con 50 piattelli venerdì 21 luglio, 50 sabato 22 luglio e 25 più finali domenica 23 luglio. Lunedì 24 luglio la rassegna iridata si concluderà con il mixed team di trap.