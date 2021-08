Sig Sauer Sigm400 Tread Snakebite SE, la carabina semiautomatica si aggiorna

La Sigm400 Tread Snakebite SE è la nuova carabina semiautomatica di Sig Sauer.

Un nuovo compensatore per ridurre il rilevamento, il grilletto match due posizioni dallo scatto ultraleggero, il copricanna flottante lungo 33 centimetri e una diversa finitura Cerakote su castello e canna aggiornano la Tread Snakebite dando vita alla Sigm400 Tread Snakebite SE, la nuova carabina semiautomatica di Sig Sauer.

1 di 7

Calibro 5,56 Nato, si sviluppa lungo una canna in acciaio da 406 millimetri e si alimenta con un caricatore tipo AR-15 da 30 colpi. Regolabile in sei posizioni, il calcio in polimero presenta l’estremità anteriore in lega. La Sig Sauer Sigm400 Tread Snakebite SE è lunga 90 centimetri e pesa 3.180 grammi. La sua presentazione è roba di pochi minuti fa: il prezzo al pubblico deve essere ancora ufficializzato.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e poi tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.